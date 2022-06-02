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    ABD’deki perakende hırsızlığına bir Türk kızı da karıştı

    Milyonlarca dolarlık eşyanın çalındığı büyük çaplı hırsızlık operasyonunda çete üyelerinden birinin, Akasya Yaşaroğlu isimli bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.
    • 02.06.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:12
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    ABD’deki perakende hırsızlığına bir Türk kızı da karıştı

    New York polisi ve New York Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon  sonucunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp, bunu online alışverişle satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığı öğrenildi.

    Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinov’a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

    New York’ta 3,8 milyon dolarlık bir hırsızlık çetesi çökertilirken, çetenin içinden dikkat çeken bir isim çıktı.

    Çeteye Türk kızı da karıştı

    Savcılık iddianamesinde, Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu’nun da ismi yer aldı.

    Yaşaroğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi.

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    New York Belediye Başkanı açıklama yaptı

    New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi." dedi.

    Çetenin çaldığı eşyalar

    Ayrıca açıklamada; çetenin çaldığı ürünler arasında tasarımcı kıyafetleri, el çantaları ve diğer lüks moda ürünleri yer aldığı ifade edilerek makyaj malzemelerinden reçetesiz lüks eczane ürünlerine kadar birçok perakende ürünün çalınarak online alışveriş ile  satılmasından büyük miktarda para elde edildiği ifade edildi.

    Kişilerin evlerine yapılan baskın sonrasında, online mağazalarda 60 farklı perakendeciye ait 550'den fazla hediye veya nakit alışveriş kartı ele geçirildiği ayrıca 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu belirtildi.

    8 ila 25 yıl kadar hapis alabilir

    Öte yandan; çalıntı malların 'Treasure-Deals-USA' adlı online mağaza üzerinden satıldığı ifade edildi.

    Akasya Yaşaroğlu suçlu bulunursa, 8 ila 25 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi.

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