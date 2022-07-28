ABD'den gelen öğrenciyi, korna çaldığı sürücü darbetti

Amerika’da doktora eğitimi alan Türk öğrenci Fahri Yıldız, Ataşehir’de kaza yapacağı gerekçesiyle korna çaldığı araç sürücüsü tarafından önce darbedildi, sonra da bıçaklandı.

Amerika’da doktora eğitimi alan Fahri Yıldız isimli genç, tatil için ailesinin yanına Türkiye’ye geldi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fahri Yıldız, bir kazayı önlemek amacıyla başka bir otomobil sürücüsüne korna çaldı.

Korna çaldığı kişi önünü kesip darbedip bıçakladı

Aracıyla olay yerinden uzaklaşıp cadde üzerine gelen Fahri Yıldız'ın, tartışma yaşadığı sürücü tarafından önü kesildi.

Otomobilden inen saldırgan şahıs, Yıldız’ı önce darbetti, ardından da bıçakladı.

Yaralının durumu iyi

Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıs, yanındaki bir başka kişiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan Fahri Yıldız ise tedaviye alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; yaşanan olay sonrası konuşan mağdur Fahri Yıldız, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Felç kalabilirdim"

"Amerika'da yazılım alanında doktora öğrencisiyim. Yaz tatilinde ailemin yanına Türkiye'ye geldim. Ataşehir'de aracımla birlikte eve doğru yönelmiştim. O esnada yanımdan hızla geçen aracı kaza yapmaması için kornayla uyardım. Orada bir kaza yaşanmadı, ben de yoluma devam ettim.

Aracın beni takip etmeye başladığını gördüm. Biraz ileride de beni sıkıştırarak aracıyla önümü kesti. Araçtan inen iki kişi bir anda saldırmaya başladı. Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar.

Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştılar. Çevredeki vatandaşlar beni hastaneye kaldırdı. Bıçak 2 santim daha derine inmiş olsaydı felç kalabilirdim." dedi.