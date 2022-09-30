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    ABD'den Polonya'ya askeri harcamalar için 288 milyon dolarlık yardım

    ABD, Polonya'ya caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmesi amacıyla 288.6 milyon dolarlık yardım yapacak.
    • 30.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:32
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    ABD'den Polonya'ya askeri harcamalar için 288 milyon dolarlık yardım

    ABD Kongresi, Yabancı Askeri Finansman Programı çerçevesinde Polonya'ya 288.6 milyon dolarlık fon ödenmesi kararı aldı.

    ABD'nin Varşova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Polonya'nın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya “olağanüstü” destek sağladığı belirtilerek, sağlanacak yeni fonun Polonya'nın Ukrayna'ya kendi envanterinden sağladığı teçhizatın yeniden tedarik edilmesi sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

    Yardımların nedeni Rusya tehdidi karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmek

    Ukrayna'dan sonra Polonya'nın ABD'nin sağladığı yabancı askeri yardımın en büyük alıcılarından olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu fon ile Polonya'nın artmakta olan Rusya tehdidi karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmesinin de hedeflendiği belirtildi.

    İHA'nın haberine göre Polonya, ABD'de üretilen silah ve savunma ekipmanlarının satın alınması, savunma hizmetleri ve askeri eğitim alımı koşuluyla diğer ülkelere verilen yabancı askeri finansman sayesinde aralarında tankların da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatı Ukrayna'ya temin etmesiyle kendi envanterinde oluşan açığı kapatacak.

    ABD den Polonya ya askeri harcamalar için 288 milyon dolarlık yardım #1


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