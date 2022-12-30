ABD’li kadını sosyal medyadan dolandıran 9 şüpheli gözaltında

Film yapımcısı ABD’li Lori EttaTaub’un 3 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

ABD’de yaşayan Lori Etta Taub isimli film yapımcısı, sosyal medya üzerinden dolandırıcıların tuzağına düştü.

Kendisini Alex Quin olarak tanıtan ve ABD vatandaşı olduğuna inandıran bir şahıs, yatırım vaadi ile kandırdığı kadını 3 milyon lira dolandırdı.

Lori Ette Taub'a yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quin, kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi.

Türkiye’ye gelip şikayetçi oldu

Quin'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yatırım yapan Taub, aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Taub, Türkiye'ye gelerek savcılığa şikayetini sundu.

Gözaltı sayısı 9’a yükseldi

DHA’nın haberine göre; Taub'un şikayetinin ardından yapılan çalışmalarda aralarında kendini Amerikan vatandaşı Alex Quin olarak tanıtan Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli'nin de bulunduğu 4 şüpheli, geçtiğimiz gün yapılan operasyonla yakalandı.

Çalışmalarına devam eden polis, dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.