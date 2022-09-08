ABD'li personelin başına çuval geçirilmesi ile ilgili ilk duruşma yapıldı

ABD'li personelin başına çuval geçirilmesi ile ilgili ilk duruşma yapıldı

TGB üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin haklarında 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 17 sanık, hakim karşısına çıktı.

Adrian Roman Tyrone, 2 Kasım 2021'de İstanbul’un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi'nde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından durduruldu.

Kafasına çuval geçirilen Tyrone, birkaç dakika sonra salıverildi.

ABD'ye ait gemide mühendis olarak çalışıyor

Şikâyetçi olan Tyrone’un iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Tyrone, ABD'ye ait gemide mühendis olarak çalıştığını, olay günü de Eminönü Çarşısı'nı gezmek için gemiden ayrıldığını belirterek, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurulup etrafının sarıldığını anlattı.

‘ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduk’ savunması

Tyrone, bir kişi tarafından elinden tutularak hareket etmesinin engellendiğini, gruptaki diğer kişilerin ise başına çuval geçirip anlamadığı birtakım sözler söyleyip bağırdıklarını anlatarak, daha sonra çuvalı başından çıkarıp kaçtığını dile getirdi.

İddianamede, 17 sanığın Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını savundukları ifade edildi.

14'er yıla kadar hapis istemi

Olay yeri kamera kayıtları, müşteki ve sanıkların ifadeleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek 17 sanığın Adrian Roman Tyrone'na karşı “birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İlk duruşma

Bugün 17 sanık için İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma görüldü.

14 tutuksuz sanık ile avukatlarının katıldığı duruşmada, müşteki Tyrone için bulunduğu ülkeye yazılan yazıya cevap verilmediği belirtildi.

Duruşmada, kimlik tespitleri yapılan sanıkların savunmaları alındı.

“Tepkimizin kendisine karşı olmadığını söyledik”

Sanıklardan Ata Ogün Kaplan, olay günü tesadüfen Sarayburnu'nda olduklarını, bir Amerikan gemisinin NATO tatbikatı için Türkiye'ye geldiğini ve müşteki Tyrone ile yolda karşılaştıklarını söyledi.

Müştekiye Amerikan askeri olup olmadığını sorduklarını anlatan sanık Kaplan, “Müşteki bize, sormuş olduğumuz gemiden indiğini söyledi. Naci isimli arkadaşımız şahsın kafasına çuvalı geçirdi. Biz de kendisiyle birlikteydik. Müştekiye, tepkimizin kendisine karşı olmadığını söyledik. Eylemi gerçekleştirme amacımız, 4 Temmuz 2003'de Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmesine tepki vermekti.” diye konuştu.

‘5 saniye sürdü’

Diğer sanıklar da sanığı tutmadan çuvalı geçirdiklerini, eylemlerinin 5 saniye sürdüğünü ifade etti.

AA’nın haberine göre mahkeme, müşteki hakkında yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine ve diğer sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından sanıklar ve ellerinde çuvallar ve dövizler taşıyan bir grup TGB'li, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.