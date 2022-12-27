Petrol
84.2
-0.36%
Euro
19.9309
0.32%
Dolar
18.6981
0.19%
Altın
1.086
0.68%
Borsa
5449
-1.00%
Bitcoin
319.639
0.04%
BTXN Coin
6.81
3.33%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    ABD'li yolcu kalp krizi geçirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

    THY'nin İstanbul-San Francisco seferini yapan uçaktaki ABD vatandaşı yolcu kalp krizi geçirdi. Uçak Bulgaristan hava sahasından geri dönerek İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
    • 27.12.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'li yolcu kalp krizi geçirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

    THY'nin TK-289 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi TC-LLG kuyruk tescilli uçağı San Francisco seferini yapmak üzere saat 08.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

    Uçak havalandıktan bir süre sonra ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki yolcu rahatsızlandı.

    İlk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

    Acil iniş için izin istendi

    Olay üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

    Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçağın, sabah 09.00'da İstanbul Havalimanı'na inişi sorunsuz gerçekleşti.

    Yolcu hastaneye kaldırıldı

    Kalp krizi geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki ABD'li yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    ABD li yolcu kalp krizi geçirdi, THY uçağı acil iniş yaptı #1

     

     


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    'Alo randevu' dolandırıcılık şebekesine operasyon
    3. Sayfa

    'Alo randevu' dolandırıcılık şebekesine operasyon

    Kemal Kılıçdaroğlu: Biz Kuva-yi Milliyeciyiz kimseden icazet almayız
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu: Biz Kuva-yi Milliyeciyiz kimseden icazet almayız

    Görüş Bildir