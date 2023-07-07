Abdulkadir Uraloğlu'ndan işçilere: Hatırı sayılır kazanımları olacak Alın terinin karşılığının sadece teşekkür olamayacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işçilerin imzalanan protokolle ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri ve diğer özlük haklarıyla kazanımlar elde edeceklerini söyledi.

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM'de düzenlenen '20'nci Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile KGM işçileri için önemli bir gün olduğunu belirtti.

"Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz"

Uraloğlu, "İşçi kardeşlerimizin 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir bakanlığın mensupları olarak personelimize verdiğimiz değer ve sağladığımız imkanların onlar için ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Sizlerin çalışma azmini ve motivasyonunu yükselttiği gibi bakanlığımızın kurumsal kimliğinin güçlenmesinde de büyük rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Her daim nihai amacımız, birimlerimizde çalışan tüm mensuplarımızın çalışma verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz" ifadelerini kullandı.

Farklar en kısa sürede ödenecek

Bakan Uraloğlu, çalışanların üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesim olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak olmuştur. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 1060 işçimizle KGM'mizde çalışan 18 bin 534 işçimiz için önemli bir andayız.

Her 2 kurum için yapılan sözleşmeleri inceledim. İmzalanan protokolle, işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak, hayırlısıyla.

Bir de müjde verelim sizlere; toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek, inşallah. Bundan sonra da yeni bir azim ve heyecanla çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum" diye konuştu.

"Geçilmez denen dağları deldik"

Son 5 yılda pandemi ve Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki savaşlara rağmen, vatandaşları enflasyona ezdirmemek için gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki önümüzdeki dönemlerde de refah kaybı yaşayanlara yönelik destekleyici çalışmaları artırma çabası içerisinde olacağız. Son 21 yılda siz değerli çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla ulaşım alanında reform niteliğinde destanlar yazdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde nice projeyi tamamlayarak tarihi başarılara imza attık.

Bu başarılara giden yol, elbette belirlenen hedeflere inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yaşayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Bu başarılar, sizlerin özverili çalışmasıyla mümkün oldu. Sizlerle birlikte ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye birlikte devam edeceğiz.

Özellikle ulaştırma alanında bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yollarının ağırlığı çok fazla. 21 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam 5 katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı, 6'dan 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Geçilmez denen dağları deldik" dedi.