Acemi kasaplar yine iş başında Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

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Kurban Bayramı denince akla gelen ilk olaylardandır acemi kasaplar...

Bu bayramda ise yıllardır görmeye alışık olduğumuz senaryo biraz erken başladı.

Bayramın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği veya kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti.

Acemi kasaplar bu bayram da ortaya çıktı...

Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesmeye koyuldu.

Bayram namazlarının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.

Kimisi elini kimisi kolunu kesti

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasapların kimisi bıçakla elini kimisi de kolunu kesti.

Kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine tekrar döndü.

Yarım bıraktıkları işlere yetişmeye çalıştılar

Acemi kasaplar yarım bıraktıkları işlere yetişmeye çalıştı.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtti.

Kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Yaralanan bazı vatandaşlar ise başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.