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Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada

Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada

Dava sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Müdahale eden güvenlik görevlilerine de saldıran tarafların o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.