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- Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada
Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada
Dava sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Müdahale eden güvenlik görevlilerine de saldıran tarafların o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 15.12.2022 - 12:10
- Güncelleme : 15.12.2022 - 12:44
Adana Adliyesi, çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında karıştı.
Davalı ve davacı gruplar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Adliyedeki özel güvenlik görevlileri, kavgayı önlemek için gruba müdahale etti.
Güvenlik görevlilerinin coplarını aldılar
İHA’nın haberine göre; gruptakiler güvenlik görevlilerine de saldırmaya başladı. Şahıslar, bazı güvenlik görevlilerinin coplarını aldı. Ardından da coplarla güvenlikçilere vurmaya başladı.
Yaşanan kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Adana Adliyesi'nde kavga anları kamerada VİDEO