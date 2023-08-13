Adana, Basra sıcaklarının etkisi altında Eyyamıbahur sıcaklıklarının ardından gelen Basra sıcaklıklarının etkisi altında giren Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.

İHA

Meteoloji'den alınan bilgiye göre, Türkiye geneli bugünden itibaren Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Eyyamıbahur sıcaklarının yeni terk ettiği Türkiye, yine bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Sıcaklığın en fazla hissedildiği illerin başında geliyor

Sıcağı en fazla hisseden illerin başında da Adana geliyor. Adana'da Meteoroloji verilerine göre bugün hava sıcaklığı 45 dereceyi bulacak.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi geçecek. Hal böyle olunca pazar günü Adana sokakları bomboş kaldı.

Şehrin en işler caddelerinde, parklarda bile kimse yok.

"Sokaklara baktığınızda bomboş olduğunu görebilirisiniz"

Bu sıcak havada sokakta nadir olarak görülen vatandaşlardan biri olan Burak Bağcı, ”Felaket sıcaklık var. Termometreler 45 dereceleri gösteriyor. Sokaklara baktığınızda bomboş olduğunu görebilirisiniz. Adanalı halkı hafta sonu burada durmak istemiyor. Kimileri yazlıklara, yaylalara veya denizlere gidiyorlar. Sonumuz ne olacak bilinmiyor. Allah yardımcımız olsun. Bu sıcaklıklardan tek kaçış yöntemimiz klimalardır. Başka çaremiz yok” dedi.