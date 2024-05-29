Adana'da doğum gününde eşini öldürdü, savunma şaşırttı Eşi Burcu Cöddü'yü doğum gününde silahla öldüren ve 2 kayınbiraderini de yaralayan Uğur Cöddü'nün, yargılanmasına başlandı.

DHA

Korkunç olay, 15 Mayıs 2023 yılında Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirdi.

Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesiyle barışan ve evine geri dönen Burcu Cöddü ile eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak eşini ailesinin düzenlediği mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu.

Burcu Cöddü, babası Metin Şimşek'i telefonla arayıp kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek, kızlarıyla 2 torununu alıp evlerine götürdü.

Eşya almaya geldi, öldürüldü

Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için evine döndü.

Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü, silahla eşi Burcu’yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından, Cöddü hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kavgaya karışan cinayet şüphelisinin babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine Şimşek hakkında da 'Yaralama' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

"Rastgele ateş ettim"

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında savunmasını yapan Uğur Cöddü, "Olay günü eşimin doğum günüydü. Yaş pasta almak için evden çıkmıştım. Bu sırada kayınpederim ile kayınbiraderim arayıp, 'Burcu'yu mevlide niye göndermedin' diye tehdit etti. Geri döndüğümde eşimin ailesi eve gelip, çocuklarımın kıyafetini topluyordu.

İzin vermeyince arbede çıktı o sırada ağabeyim silahı alıp doldur boşalt yapıyordu. Elinden silahı alıp 2 el havaya ateş ettim. Burcu'yu görmedim. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü polisten öğrendim. O anda yıkıldım, çok pişmanım." dedi.

Sanık Cöddü'nün tutuksuz yargılanan babası Osman Cöddü ve ağabeyi Ünal Cöddü ise diğer sanıkların kendilerine saldırdığını iddia edip, şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)