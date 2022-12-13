Adana merkezli 6 ilde sahtecilik operasyonu

İstanbul'dan aldıkları sahte para ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdükleri tespit edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine ekipler 6 ilde harekete geçti.

Yurt genelinde sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, piyasaya sahte para ve ayarı düşürülmüş altın sürüldüğü bilgisine ulaştı.

6 ilde operasyon

Bunun üzeriine harekete geçen ekipler, 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphelilerin Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'deki dreslerine baskın yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda sahte olduğu tespit edilen 3 bin 500 ABD doları ile 463 bin 950 lira ve 1 sürücü belgesi ele geçirildi.

AA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.