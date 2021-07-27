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Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon

Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon

Online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla aralarında hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran şebeke çökertildi.