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    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon

    Online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla aralarında hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran şebeke çökertildi.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 07:17
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    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon

    Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 vatandaşı yaklaşık 250 bin lira dolandıran bir şebekeyi deşifre etti.

    ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

    Şebekeye üye oldukları öne sürülen 37 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Evlere eş zamanlı giren ekipler, 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ilan dolandırıcılığı' suçunu işlediği iddia edilen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adana'da yakalananlar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon #1

    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon #2

    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon #3

    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon #4

    Adana merkezli 8 ilde sahte ilan dolandırıcılara operasyon #5

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