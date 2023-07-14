Adana orman yangını soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı Geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütünün talimatıyla orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Yaz sıcaklarıyla özellikle ormanlar adına korku dolu günler başladı.

Yaz aylarında artan orman yangınlarına gün geçtikçe yenileri ekleniyor.

Geneli vatandaş ihmalinden dolayı çıkan yangınların ardından birçok alan küle döndü.

Orman yangınları ardından denetimleri sıkı tutan güvenlik güçleri, 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı.

6 kişi yakalandı

Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.’yi tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi’nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

Örgütten para aldığı belirlendi

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.’nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi.

Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı.

6 kişi adliyeye sevk edildi

Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.