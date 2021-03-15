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    Adana polisinden kumar operasyonu

    Kentte kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 10:43
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    Adana polisinden kumar operasyonu

    Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği ev ve kahvehanelere baskın düzenledi.

    176 KİŞİYE 692 BİN TL CEZA

    12 adrese düzenlenen baskın sonucu 176 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.

    Polis, kumar oynattığı öne sürülen 13 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

    Adana polisinden kumar operasyonu #1

    Adana polisinden kumar operasyonu #2

    Adana polisinden kumar operasyonu #3

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