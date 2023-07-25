Adana sallandı! Arkadaşları kaçarken 5.5 büyüklüğünde depremi hissetmedi Kozan sabah saatlerinde yaşanan deprem Kayseri'de de hissedildi. Ofisinde çalışırken yakalanan vatandaşlardan bazıları masanın altına girerek kendilerini korumaya alırken bazı çalışanlar ise deprem olduğuna inanmadı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 ay geçti..

Türkiye sallanmaya devam ediyor...

Afet bölgesinde ara ara meydana gelen depremler paniğe sebep oluyor.

Bir yeni depremin adresi ise Adana'nın Kozan ilçesi oldu.

Kentte 5.5 şiddetindeki deprem farklı kentlerde de hissedildi.

Bir diğer yandan, depremin derinliği 11.27 kilometre olarak kaydedildi.

Kayseri'de de hissedildi

Sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.

08:45'te meydana gelen depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü.

O anlar kaydedildi

Deprem anı da bir işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarsıntıyı hisseden bazı çalışanlar masanın altına girerken, bazıları ise depremin gerçekten olduğunu anlamaya çalıştı.

"Deprem olduğuna emin misiniz"

Bir çalışan masanın altına giren arkadaşlarına, "Deprem olduğuna emin misiniz, suyum bile oynamıyor" diye sorarak durumu öğrenmeye çalıştı.