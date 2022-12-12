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    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı

    Arkasındaki iki römorkörde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 12.12.2022 - 09:34
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    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi’nde seyir halinde olan Özay Kayhan, arkasında iki römork bulunan 01 VZ 639 plakalı traktörünü devirdi.

    Römorklarda bulunan tarım işçilerinden Hüsnü Kurt (57) hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

    Önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kayhan, ifadesi alındıktan sonra dün adliyeye sevk edildi.

    Sürücü tutuklandı

    DHA’nın haberine göre nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kazada yaralanan tarım işçilerinin bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı #1

    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı #2

    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı #3


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