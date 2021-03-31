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    Adana'da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada

    1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 2 kişinin yaralandığı sünnet düğünündeki kavgaya yönelik kamera kayıtları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:01
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    Adana'da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada

    13 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde davetsiz bir grup, mahallede yapılan sünnet düğününe gitti.

    Burada havaya ateş açan grup ile düğünü yapan aile ve yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İki grup, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

    SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTI

    Kavgada bir kişi, karşı gruptan Gürsoy Kaya’yı tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru da başına aldığı darbeyle yaralandı.

    Yaralanan biri polis memuru, 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Kaya, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Adana da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada #1

    VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı 18’den küçük şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma sonucu kavganın; düğün sahibi olduğu öğrenilen C.G.’nin, Kaya’nın yanına giderek, “Bu mahalle sizin değil. Düğünümüze neden geldiniz?” diye sorması üzerine çıktığı belirlendi.

    Adana'da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada VİDEO


    Adana da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada #2

    C.G.’nin arkadaşı O.D.’nin de kavgaya karıştığı, Kaya’yı kovaladıktan sonra tabancayla defalarca ateş açtığı saptandı. Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kaya’nın, vurulduğundan habersiz kaçmaya devam ettiği tespit edildi. Bu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Adana da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada #3

    TUTUKLANDILAR

    Kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ile C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada #4

    Adana da 1 kişinin öldüğü sünnet düğünü kavgası kamerada #5

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