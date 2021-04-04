Adana’da 10 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla birlikte kaçak yakıtlara ve sahte içki imalatında kullanılanlara el koyulurken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, kaçak 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, bin 240 paket elektronik sigara kartuşu, 300 paket pipo tütünü, 60 şişe içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

10 GÖZALTI

Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.









