Bir depoya baskın yapan polis ekipleri, onlarca kutunun içine gizlenmiş milyonlarca kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara göz açtırmadı.

Operasyonlarına devam eden ekipler, çalışmalar neticesinde şüpheli olduğu belirlenen Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın yaptı.

Gerçekleştirilen aramalarda kolilerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 10 milyon makaron ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi ViDEO