Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
436.500
1.51%
EXEN Coin
17.11
18.81%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

    Bir depoya baskın yapan polis ekipleri, onlarca kutunun içine gizlenmiş milyonlarca kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

    Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara göz açtırmadı.

    Operasyonlarına devam eden ekipler, çalışmalar neticesinde şüpheli olduğu belirlenen Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın yaptı.

    Gerçekleştirilen aramalarda kolilerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 10 milyon makaron ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir şahıs gözaltına alındı.

    Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi ViDEO

    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi #1

    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi #2

    Adana’da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir