Adana'da 106 suçlu yakalandı

İHA

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı doğrultusunda kentte 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Havadan destekli yapılan uygulamaya 1936 polis katıldı.

Uygulamada 19 bin 544 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan sorgu neticesinde hırsızlık, yağma, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Asayiş yönünden yapılan kontrollerde araçlarda ve şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmasında 8 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 46 adet mermi, 34.20 gram bonzai, 0.68 gram kokain ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 26 motosiklet trafikten men edildi.

Kurallara uymayan 279 sürücüye ise 4 milyon 299 bin 585 lira para cezası uygulandı.