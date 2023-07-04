Adana'da 11 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı Adana’nın Karataş ilçesinde 11 yaşındaki çocuğu vurarak öldüren alkollü şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Maganda kurşunu bir çocuğu daha hayattan kopardı..

Bu kez adres Adana oldu.

29 Haziran'da saat 04.00 sıralarında Karataş ilçesinde sahilde meydana gelen olayda, bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç, 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında yaşamaya başladı.

Saat 02.00 sıralarında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu öne sürülen 44 yaşındaki Hüsnü Ş., kadın ile çocuklarına barakadan çıkmalarını söyledi. Bunun üzerine Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahilde uyudu.

Alkollü şekilde ateş açtı, 11 yaşındaki çocuğa isabet etti

İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen şüpheli, tabancayla ilk önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş açmaya başladı. Bu sırada kurşunlardan biri Zeynep Kılınç’ın 11 yaşındaki oğlu Aydın’ın boynuna isabet etti.

Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne, çığlık atarak yardım istedi.

Şüpheli, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesine götürdü. Çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

"Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum"

Şüpheli ifadesinde, şunları söyledi:

Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ölen Aydın Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Karataş’ta defnedildi.