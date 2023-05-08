Adana'da 112 ekiplerine saldıran şüpheli gözaltına alındı 112 ekipleri, müdahale etmeye gittiği bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

İHA

Alkol şişede durduğu gibi durmadı...

Adana’nın Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde yerde yatan ve sağlık durumu kötü olan bir kişinin olduğu yönünde ihbar alan 112 ekipleri, saat 23.00 sıralarında bölgeye gitti.

Ekipler, durumu kötü olan Emrah D.'yi yerde yatar vaziyette buldu.

Doktorlara saldırmaya başladı

Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği Emrah D., bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı.

Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.

Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etkisiz hale getirildi

Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler de bölgeye gelerek Emrah D.’yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

“Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?”

Basın mensuplarının “Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?” sorusuna Emrah D.'nin sadece kafasını sallayarak cevap vermesi de dikkat çekti.

Öte yandan, Emrah D.’nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.