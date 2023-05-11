İHA
Adana'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada ortalık savaş alanına döndü.
Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana gelen olayda, Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 13 araç karıştı.
7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.
Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban ve Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut'a olay yerinde giderek bilgi aldı.