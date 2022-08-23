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    Adana'da 12 yaşındaki Samet çöp kamyonunun altında can verdi

    Çukurova'da sokakta yürüyen 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti.
    • 23.08.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 21:22
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    Adana'da 12 yaşındaki Samet çöp kamyonunun altında can verdi

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde Samet Kızıltoprak, mahalledeki arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı.

    Bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti çocuğun yürüdüğü sokağa girdi.

    Şoför fark etmedi, üzerinden geçti

    DHA'nın haberine göre kamyonetin şoförü Kızıltoprak’ı fark etmeyerek üzerinden geçti.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak’ın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana'da 12 yaşındaki Samet çöp kamyonunun altında can verdi

    Sürücü gözaltına alındı

    İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı.

    Kaza yerine gelen Kızıltoprak’ın annesi ve arkadaşları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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