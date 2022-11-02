Petrol
95.57
0.97%
Euro
18.4103
0.28%
Dolar
18.6161
0.16%
Altın
987.65
0.25%
Borsa
4055
0.00%
Bitcoin
384.852
-0.40%
BTXN Coin
10.29
-1.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Adana'da 12 yaşındaki Şeyma'yı otomobili kaldırarak kurtardılar

    Okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Şeyma K., kendisine çarpan otomobilin altında sıkıştı. Çevredekiler otomobili kaldırıp Şeyma K.'yi kurtardı.
    • 02.11.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 12 yaşındaki Şeyma'yı otomobili kaldırarak kurtardılar

    Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Şeyma K.'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken Perihan Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

    Şeyma K. otomobilin altında sıkıştı. Kazayı görenler kısa sürede otomobilin etrafında toplandı.

    Elleriyle otomobili kaldıran çevredekiler, Şeyma'yı sıkıştığı yerden kurtardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Durumu ağır

    Hastanede tedavisi süren Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Perihan Y., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #1

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #2

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #3

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #4

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #5

    Adana da 12 yaşındaki Şeyma yı otomobili kaldırarak kurtardılar #6


    Şişkinliğe neden olan 8 hastalık
    Sağlık

    Şişkinliğe neden olan 8 hastalık

    Benzin ve motorine zam geldi mi, benzin ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!
    Gündem

    Benzin ve motorine zam geldi mi, benzin ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Görüş Bildir