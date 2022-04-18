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Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda ve uygulama noktalarında 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirdi.