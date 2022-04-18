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- Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda ve uygulama noktalarında 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirdi.
- 18.04.2022 - 10:45
- Güncelleme : 18.04.2022 - 10:58
Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki adreste ve uygulama noktasında durdurulan iki minibüste arama yaptı.
1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Aramalarda gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirildi.
AA'nın haberine göre gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.