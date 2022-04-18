Petrol
110.8
-0.81%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
576.626
-3.04%
BTXN Coin
32.49
4.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Adana'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda ve uygulama noktalarında 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirdi.
    • 18.04.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki adreste ve uygulama noktasında durdurulan iki minibüste arama yaptı.

    1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Aramalarda gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #1

    Adana da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #2

    Adana da 1200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
    Ekonomi

    Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı
    Yaşam

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir