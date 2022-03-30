Babasının kontrolündeki kamyonun altında sol bacağını kaybeden Ahmet Dönmez, engelleri aşarak bisiklet sürmeye başladı. Gencin en büyük hayali triatlon sporcusu olmak.

Adana'da 13 yaşındayken babasının kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kalarak sol bacağı kesilen Ahmet Dönmez (32), tek bacağıyla yaşama tutundu.

3 sene önce bisiklet sürmeye başlayan Dönmez, tüm engelleri aştı.

200 kilometre uzaktaki illere bile gidebilen Ahmet, yarışmalara katılmak istiyor.

Bisikletle kilometrelerce pedal çevirerek hayata tutunan gencin en büyük hedefiyse triatlon sporcusu olmak.

"İNSANLARA UMUT OLDUĞUMU GÖRÜYORUM"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ahmet Dönmez, insanların kendisini gördüğünde motive olduğunu söyleyerek, “Yorucu bir spor yapıyorum. ‘Tek bacakla yorulmuyorsun’ diyenler var ama yoruluyorum. Mersin’e, Hatay’a gidip geliyorum bisikletle. Yolda görenlerin güzel tepkilerini alıyorum. Benim videomu çekiyorlar. Öyle olunca da motive oluyorum ve daha çok azmediyorum. Çünkü insanlara umut olduğumu görüyorum.” şeklinde konuştu.

Adana'da 13 yaşında bacağını kaybeden genç, kilometrelerce bisiklet sürüyor VİDEO

"DÜŞMEKTEN KORKAYIN, DÜŞE KALKA KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Kendisi gibi engellilerin bisiklet sürebileceğine dikkat çeken Dönmez, “Bu sporu benim gibi engelli arkadaşlarım da yapabilir. Ben zaten tek bacak sürüyorum. Bu bisikleti böyle sürmek için gerekli aparatlar var. Biraz cesaret ve gayret lazım. Düşmekten korkmasınlar. Ben düşe kalka kendimi geliştirdim.” ifadelerini kullandı.

"YARIŞLARA GİDEMİYORUM"

Konuşmalarına devam eden Ahmet Dönmez, “Normalde yarışlara katılıyordum ama geçen sezon katılamadım. Maddi sıkıntım var. Sponsor arıyorum. Bana bisiklet sporunda destek olmalarını istiyorum. Çünkü antrenman yapıyorum, antrenmanlarım boşa gidiyor. Yarışlara gidemiyorum. Kendi geçimimi sağlayabilmem ve sporda başarı gösterebilmem için bana yardımcı olunmasını istiyorum.” dedi.

Dönmez, son olarak trafikte araçların bisikletlilere yol vermesini istediğini söyledi.























