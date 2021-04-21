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    Adana'da 14 bin TL'lik emekli maaşını çaldırdı

    Sokakta yürüyen emekli doktor, arkasından gelen bir kişinin kendisini yere düşürerek 14 bin lirasını çaldığını öne sürdü.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:53
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    Adana'da 14 bin TL'lik emekli maaşını çaldırdı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda, emekli maaşını çektip evine doğru yürüyen 67 yaşındaki emekli doktor Salih Kocamaz, 14 bin TL'sinden oldu.

    İddiaya göre, Kocamaz'ın arkasından gelen bir kişi onu iterek yere düşürüp cebindeki paraları alarak kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Korkmaz'ın bağırması sonucu yanına gelen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da 14 bin TL lik emekli maaşını çaldırdı #1

    "BENİ TAKİP ETMİŞ"

    Olayla ilgili konuşan Kocamaz, “Benim emekli maaşımdı. Ben emekli doktorum, daha önce devlet hastanelerinde doktorluk yaptım. Bu parayı alan adam beni takip etmiş, buraya gelince de beni itekleyip yere düşürerek paramı alıp kaçtı.” dedi.

    Adana da 14 bin TL lik emekli maaşını çaldırdı #2

    Adana da 14 bin TL lik emekli maaşını çaldırdı #3

    Adana da 14 bin TL lik emekli maaşını çaldırdı #4

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