Adana'da 14 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören 14 katlı Doğukan Apartmanı’nın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 14 katlı Doğukan Apartmanı da deprem felaketinde ağır hasar aldı.

Kontrollü yıkıldı

Depremden sonra boşaltılan binanın yıkımı için sabah çevre sokaklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Apartman, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. Toz bulutunu azaltmak için yıkım sırasında arazözlerle su sıkıldı.

Bu arada yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.