Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 14 katlı Doğukan Apartmanı da deprem felaketinde ağır hasar aldı.
Kontrollü yıkıldı
Depremden sonra boşaltılan binanın yıkımı için sabah çevre sokaklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
Apartman, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. Toz bulutunu azaltmak için yıkım sırasında arazözlerle su sıkıldı.
Bu arada yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.