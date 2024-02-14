Adana'da 14 Şubat'ta dövme sildirme mesaisi Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilisinin ismini dövme yaptıran daha sonrada ayrılan vatandaşlar dövme sildirme telaşına kapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

14 Şubat Sevgililer Günü’nde kimi eşine kimi de sevgilisine hediye alıyor. Bazı kişiler ise sevdiklerinin isimlerini vücutlarına dövme yaptırıyor.

Ancak çiftler ayrıldıktan sonra dövmeyi sildirme telaşı başlıyor.

14 Şubat'ta bir başka mesai: Ayrılan sevgililerin dövme sildirme telaşı

Çiftler bugün birbirlerine sevgilerini ilan ederken bazı kişiler kuaförlerde dövme sildiriyor.

Bu gençlerden birisi de 20 yaşındaki Hasan Tektaş.

"Gitmeyecek dediğim insan gitti"

Kız arkadaşı Melek’in ismini koluna ‘Meleğim’ diyerek yazdıran ve 1 ay önce ayrılan genç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dövmesini sildiriyor.

Hasan Tektaş, “Kız arkadaşımdan ayrıldım. Gitmeyecek dediğim insan gitti. 1 aydır ayrıyız, hiç umut kalmayınca sildirme kararı aldım. Üzülüyorum, gitti. Gitmeyecek dedim o da gitti. Sildirirken çok acıyor ama onun gidişi daha çok acıttı.” dedi.

"Bizler de silerken üzülüyoruz"

Dövme silme işlemini gerçekleştiren kuaför Ercan Ocaklı ise dövme silerken üzüldüklerini söyledi. Ocaklı, “Bugün insanların sevinmesi gerekirken bazı kişiler üzgün. Sevdikleri kızların isimlerini dövme yaptıran kişiler bugün gelip o dövmeleri sildiriyor. Bizler de silerken üzülüyoruz. Sildirmenin yanındaki acı, sevdiğin insanın gitmesinin yanında hiç can acıtmıyor. İnsanlara hayat sevdikçe güzel mesajını vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)