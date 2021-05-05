Adana'da 14 yaşındaki çocuğun işitme cihazını çaldılar

İşitme cihazı çalınan Yusuf Çelik, işaret diliyle konuşarak yeni bir cihaz istediğini söyledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Yusuf Çelik, 3 ay önce arkadaşlarıyla oynamak üzere parka gitti.

Parkta çocuklar arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Yusuf'un işitme cihazı çalındı.

Cihazı çalan çocuk kayıplara karıştı.

"KARAKOLA GİTTİM AMA SONUÇ ÇIKMADI"

Anne Hatice Demirci, aylardır oğlunun duymadığını belirterek, “Oğlum 1 buçuk yaşında ameliyat oldu ve devlet bize bu cihazı verdi. Olay günü oğlum parka gitmiş ve orada arkadaşları arasında kavga çıkmış. Bir çocuk cihazını çalmış gitmiş. Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittim ama bir sonuç çıkmadı.” diye konuştu.

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"YARDIM BEKLİYORUM"

Oğlunun duymasını istediğini söyleyen anne Demirci, “Aziz mübarek günlerde bir yardım bekliyorum. Sadece oğlum duysun bir anne olarak bu bana yeter. Cihazın değeri 30 bin lira ve onu da alamıyorum. İşitme engelliler okuluna gidiyordu, şu anda ona da gitmiyor. Arkadaşları arasında da mahcup oluyor.” ifadelerini kullandı.





"CİHAZI ÇALANI ALLAHA HAVALE EDİYORUM"

Cihazı çalan kişiye de seslenen Hatice Demirci, “O cihazı çalanı Allah’a havale ediyorum. Benim oğlumu böyle yarım bıraktığı için Allah onun hakkından gelsin. O cihaz onun bir işine yaramaz. Benim oğlum zaten yarım şu anda, daha kötü halde bıraktı.” dedi.



