Adana'da 14 yaşındaki çocuk, sulama kanalında boğuldu

DHA
Havalar ısındı, can sıkan haberler gelmeye başladı.
Özellikle Adana’da her yıl yapılan onca uyarıya rağmen boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar’da yürüyüş yapanlar, sulama kanalında bir cesedin sürüklendiğini gördü.
14 yaşındaydı
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı.
Yapılan incelemede cesedin, 14 yaşındaki Celil Kağan Mangay’a ait olduğu belirlendi.
Serinlemek için girdi
Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın üzerindeki yaya köprüsünde buldu.
Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Mangay’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.