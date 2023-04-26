Adana'da 14 yaşındaki çocuk, sulama kanalında boğuldu Serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA

Havalar ısındı, can sıkan haberler gelmeye başladı.

Özellikle Adana’da her yıl yapılan onca uyarıya rağmen boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar’da yürüyüş yapanlar, sulama kanalında bir cesedin sürüklendiğini gördü.

14 yaşındaydı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 14 yaşındaki Celil Kağan Mangay’a ait olduğu belirlendi.

Serinlemek için girdi

Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın üzerindeki yaya köprüsünde buldu.

Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Mangay’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.