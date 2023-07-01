Adana’da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan maganda ile yeğeni tutuklandı Tartıştığı kişiye rastgele ateş ederek kaldırımda yürüyen bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli ile yanındaki şahıs tutuklandı. Şüphelilerin, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.

İHA Kurban Bayramı’nın birinci günü, Adanalı bir aile için kabusa döndü… 22 yaşındaki Nurullah Avcılar, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbedildi. Sokaktan kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. 15 yaşındaki Umut vuruldu Şüpheliler, yanlarında getirdikleri ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi’nde yolun karşısına geçen Umut Kaya’nın (15) göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Kurtarılamadı Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İkisi de tutuklandı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesi’nde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.