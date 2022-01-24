Adana’da 15 yaşındaki kız çocuğu: Kuzenim fuhşa zorladı

15 yaşındaki Z.H., kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediğini, kabul etmeyince kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını iddia ederek polise başvurdu.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, iddiaya göre Ankara’dan ablasının yanına gelen Z.H. (15), bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü.

Z.H., bir süre kuzeninin yanında kaldı. Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince, kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu.

Z.H.’nin kabul etmemesi üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) isimli şahıslar, kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti.

İÇECEK VERDİLER

Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi. Zanlılar, gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.’ye içecek verdi.

BÖREKÇİYE SIĞINDI

Bu arada Z.H., zanlılar tarafından darbedildi. Z.H. içeceği içtikten sonra da kendinden geçti. Z.H. sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp, evden çıkarak bir börekçiye sığındı.

Telefonu da olmayan kız çocuğu, börekçiye iki gündür alıkonulduğunu, fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi. Z.H., börekçinin telefonundan polisi aradı.

EVE BASKIN YAPILDI

Olay yerine polis merkezi ve gasp büro amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, Z.H.’nin alıkonulduğu eve baskın yaptı. 1’i kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar Z.H.’nin suçlamalarını kabul etmezken, Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.