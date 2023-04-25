Adana'da 15 yaşındaki kızları kaçırıldı: Çocuktan gelin olmaz Kozan'da sabah okula giderken kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki S.G.'nin ailesi, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Fatma ve Mehmet G. çiftinin en küçük kızları, lise birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki S.G., 24 Nisan sabahı okul çantası ve üniforması ile evde çıktı ancak bir daha haber alınamadı.

Bu durum üzerine aile jandarma ve polise haber verdi.

Aile, kızlarını Aydın köyünden A.G.'nin kaçırdığını iddia etti.

Düğün yapmak istediler

Köyden K.D., O.B. ve H.G.'nin 'düğün yapalım' diyerek amca Nebi G.'nin evine geldiğini ancak ailenin 'çocuktan gelin olmaz, kızımızı getirin' demesi üzerine kızlarına ulaşamadıkları kaydedildi.

"Ben çocuğumu istiyorum"

Anne Fatma G., Kozan Adliyesi önünde gözyaşları içinde kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

Sabah işe gittim akşam eve geldim çocuğum yok. Çocuğumu Aydın köyünden bir aile kaçırmış. Benim çocuğumu götürenler belli. Daha çocuğum 15 yaşında, 16 yaşına yeni girdi. Okul çantası ile gitti. Saat 12.00'ye kadar getireceğiz dediler getirmediler. Evime geldiler düğün yapacağız diyorlar. 15 yaşındaki çocuk. Sapıklar. Daha önce de başka bir kızı kaçırdılar evlerinde gelin olarak duruyor. Ben çocuğumu istiyorum. Belki kızımı öldürecekler. Kızım bulunsun istiyorum. Okul kıyafetleri kitapları ile gitti, gönüllü gitmedi kızım.

"Kaçıran da 19 yaşında"

Baba Mehmet G. ise, şu ifadeleri kullandı: