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Adana’da 17 yaşındaki hırsız tutuklanınca intihara kalkıştı

Adana’da 17 yaşındaki hırsız tutuklanınca intihara kalkıştı

Otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki zanlı, cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu. Zanlı, polis ve adliye personeli tarafından kurtarıldı.