Bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 3 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

“NE ÇABUK HABERİNİZ OLDU”

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, “Ne çabuk haberiniz oldu, daha ilk işimizde bizi yakaladınız.” diyerek tepki gösterdi.

174 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Polisin yaptığı aramada, tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO