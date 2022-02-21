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    Adana’da 1.892 litre sahte içki ele geçirildi

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında kent genelinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 1.892 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 10:21
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    Adana’da 1.892 litre sahte içki ele geçirildi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi.

    6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana’da 1.892 litre sahte içki ele geçirildi #1


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