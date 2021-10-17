Şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sonucu 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor…

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphe üzerine iki aracı durdurup narkotik köpekleri ile aramalar yaptı.

11 PAKET HALİNDE ESRAR BULUNDU

Çalışmalar sonucunda 11 paket halinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da 2 araçtan 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ViDEO