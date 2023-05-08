Adana'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül, evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde Derya Şengül'den (45) bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

Açık kapıdan içeri giren yakınları, Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.

Göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldü

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi.

Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.