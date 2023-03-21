Adana'da 2 hırsızlık suçuna karışan şüpheli: Bana benziyor ama o ben değilim Kentte motosiklet çaldıktan sonra aranması olan şahıs, klima ünitesi çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızın, güvenlik kameraları görüntülerine rağmen suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Güvenlik kameralarının hesaba katılmadığı hırsızlık olayı bu kez Adana'da yaşandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlar, Doruk Apartmanı'nın otoparkındaki bir motosikleti gözlerine kestirdi ve direksiyon kilidini kırarak çaldı. Bunun üzerine araç sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. 2 hırsızlık olayı gerçekleştirdi Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede, güvenlik kamerasından hırsızın Omar İbrahim olduğunu saptadı. Polis her yerde hırsızı ararken Ziyapaşa Mahallesi'nden baz istasyonundan klima çalındığı ihbarı üzerine de harekete geçti. Polis klima hırsızını kovalayıp yakalarken, zanlının motosikleti çalan İbrahim Omar oluğu belirlendi. 'Bana benziyor ama o kişi ben değilim' savunması Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin, söz konusu hırsızlık olaylarıyla ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına ait görüntüler için de “Bana benziyor ama o kişi ben değilim.” savunması yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.