Aladağ ve Kozan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

HENÜZ SÖNDÜRÜLEMEDİ

Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle çalışmaları sürdürüyor.

Adana'da 2 ilçede orman yangınına müdahale sürüyor ViDEO

EVLER BOŞALTILDI

Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın henüz söndürülemedi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.