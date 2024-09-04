Adana'da 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 8 yıl 4 ay hapis ile tahliye oldu Adana'da alkollü sürücü Selçuk Beksarı'nın sebep olduğu ölümlü kazada 8 yıl 4 ay hapis cezası alarak tahliye edilmesi, şehirde yankı uyandırdı.

DHA

11 Ağustos 2023'te, Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, Selçuk Beksarı (35) yönetimindeki 01 BK 559 plakalı otomobil, Mehmet Güllüler'in kullandığı 01 AOD 24 plakalı araca arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza yerinde Mehmet Güllüler hayatını kaybederken, Sami İşbulan ise kaldırıldığı hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirdi. Kaza sırasında 2,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Beksarı tutuklandı.

"ALDIĞIM ALKOLÜN ETKİSİ AZALINCA DİREKSİYONA GEÇTİM"

Selçuk Beksarı hakkında Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına sanık Beksarı, hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Beksarı, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bilirkişi raporuna göre, kazada asli ve tam kusurlu bulunan beş çocuk babası Selçuk Beksarı, şunları söyledi:

Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay günü, arkadaşım ile sol şeritte seyir halindeydim. Bir anda önüme çıkan aracı fark ettim ve hemen frene bastım, ancak çarpmayı engelleyemedim. Hızım çok yüksek değildi, yaklaşık 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Öndeki aracın arka lambalarının sönük olması, onu fark edemememe neden olmuş olabilir. Aldığım alkolün etkisi azalmıştı, bu nedenle direksiyona geçmiştim. Kaza sonrasında, olayın şokuyla kendimi tam ifade edemedim. O anlarda köprünün ışıkları yanmıyordu, sadece süs ışıkları açıktı. Çok üzgünüm, böyle bir sonucun doğması içimi parçalıyor. Kaza anından hemen önce, düşen telefonumu almak için konsola eğildim, ama gözüm yoldaydı. Aracım otomatik vitesliydi; hatırladığım kadarıyla, telefonu sağ elimle almaya çalıştım. Kaza aniden oldu.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE OLDU

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıktan şikayetçi olarak en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti, Selçuk Beksarı'yı "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Beksarı'yı, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)