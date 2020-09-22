Adana'da 2 silahla yakalanan kişi: Koruma amaçlı taşıyorum

Adana'da kavga ihbarına giden mahalle bekçileri, kendilerince görünce kaçmaya başlayan bir kişiyi kovalama sonucu yakalarken, şüphelinin üzerinden çıkan silahlar için savunması şaşırttı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Gece iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

BEKÇİLERİ FARK EDİNCE KAÇTI

Olay mahalline giden bekçiler, yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişiyi görünce, şüphelenip, üst araması yapmak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli, kaçınca kovalama başladı. Bekçiler, ara sokaklarda koşarak kovaladıkları şüpheliyi yakaladı.

SİLAHLAR KENDİNİ KORUMAK İÇİNMİŞ

İsmi açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, esnaf çocuğu olduğunu ve kendini korumak için tabanca taşıdığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, ele geçirilen tabancalarla birlikte Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.