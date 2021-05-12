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    Adana'da 2 ton et ele geçirildi

    Adana'nın Kozan ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 15:15
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    Adana'da 2 ton et ele geçirildi

    Adana Kozan’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Kozan Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde bir minibüsü durdurdu.

    Ekiplerin, söz konusu araçta yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan, nerede kesildiği ve kime ait olduğu belli olmayan 2 ton et ele geçirildi.

    SAHİBİ GELMEZSE İMHA EDİLECEK

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan etlerin sağlıklı ve mühürlü olduğu bildirildi. Ekiplerce yediemin deposuna götürülen etlerin, sahiplerinin gelmemesi durumunda imha edileceği kaydedildi.

    Aracın sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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