Adana'da 20 yaşındaki genci husumetlileri döverek öldürdü

20 yaşındaki genç, husumetli olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü. Gencin katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan 20 yaşındaki Efe Baytekin, bir daha dönmedi.

Bir süre sonra ailesi Baytekin’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

Sopalarla dövülerek öldürüldü

Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin’in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı.

Polis, katillerin peşinde

DHA’nın haberine göre cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Efe Baytekin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.