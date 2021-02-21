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- Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu
Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu
Şüphe üzerine durdurulan bir tankerden çıkan 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyulurken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 21.02.2021 - 11:17
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, İncirlik bölgesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde arama gerçekleştirdi.
GÜMRÜK KAÇAĞI ÇIKTI
Yapılan çalışma sonucu tankerin taşıdığı 21 bin litre akaryakıtın, gümrük kaçağı olduğu belirlendi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Gözaltına alınan tanker şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.