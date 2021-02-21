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Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu

Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu

Şüphe üzerine durdurulan bir tankerden çıkan 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyulurken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.