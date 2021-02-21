Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
397.900
2.71%
EXEN Coin
17.26
-1.48%
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu

    Şüphe üzerine durdurulan bir tankerden çıkan 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyulurken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

    Ekipler, İncirlik bölgesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde arama gerçekleştirdi.

    GÜMRÜK KAÇAĞI ÇIKTI

    Yapılan çalışma sonucu tankerin taşıdığı 21 bin litre akaryakıtın, gümrük kaçağı olduğu belirlendi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Gözaltına alınan tanker şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu #1

    Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu #2

    Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir