Adana'da 3 araç birbirine girdi

- Adana Kozan'da traktör, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
- Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kozan-Adana karayolunun Tırmıl mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kozan’dan Adana yönüne ilerleyen İ.G. yönetimindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, aynı istikamette seyreden Ş.B. idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobil arkadan çarptı.
KAZAYA KAMYON DA KARIŞTI
Çarpmanın etkisiyle yavaşlayan otomobile, arkadan gelen İ.Y. yönetimindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da çarakarak kazaya dahil oldu. Yol üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı.
2 KİŞİ YARALANDI
Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ş.B. ile yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.