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    Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu

    Operasyon yapılan 3 evde gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:02
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    Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu

    Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Başlatılan operasyon kapsamında, Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

    Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu VİDEO

    2 GÖZALTI

    Şüpheli olduğu belirlenen 1'i Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu R.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu #1

    Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu #2


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