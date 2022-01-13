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- Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu
Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu
- DHA
- 13.01.2022 - 10:32
- Güncelleme : 13.01.2022 - 11:02
Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı.
Başlatılan operasyon kapsamında, Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.
Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu VİDEO
2 GÖZALTI
Şüpheli olduğu belirlenen 1'i Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu R.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.