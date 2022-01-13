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Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu

Adana’da, 3 eve kaçak sigara operasyonu

Operasyon yapılan 3 evde gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.